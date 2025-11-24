x
Мир

Дочь бывшего президента ЮАР обвинила сестру в вербовке сограждан на войну с Украиной

Россия
Война в Украине
Африка
время публикации: 24 ноября 2025 г., 13:31 | последнее обновление: 24 ноября 2025 г., 13:43
Бывший президент ЮАР Джейкоб Зум с Владимиром Путиным, 2017 год
Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Нкосазана Зума-Мнкубе, одна из дочерей бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы, подала официальную жалобу на свою сестру – депутата парламента Дудузил Зуму-Самбудлу. Она утверждает, что та, с двумя сообщниками, завербовала 17 граждан ЮАР на службу в российскую армию.

Согласно жалобе, мужчинам говорили, что они отправляются в Россию, чтобы пройти курс подготовки телохранителей и в дальнейшем охранять политиков возглавляемой Зумой партии. Нкосазана сообщила, что считает подачу жалобы своим моральным долгом, отмечает BBC.

Напомним, что в начале ноября правительство ЮАР сообщило о получении сигнала бедствия от 17 граждан страны, участвующих в качестве наемников в военных действиях в Украине. Это мужчины в возрасте 20-39 лет, которые оказались в ловушке на Донбассе.

"Президент Сирил Рамафоса отдал распоряжение начать расследование обстоятельств, подвигнувших молодых людей к тому, чтобы стать наемниками", – говорится в заявлении властей ЮАР. Тогда не сообщалось, на чьей стороне воюют граждане Южной Африки.

