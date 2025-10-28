Госдума приняла в первом чтении закон, вводящий для подростков уголовную ответственность за диверсии

Государственная дума РФ единогласно приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации". Он значительно ужесточает наказание за диверсионную деятельность.

Так, законопроект предусматривает снижение с 18 до 14 лет возраст наступления уголовной ответственности за диверсионную и террористическую деятельность. Склонение несовершеннолетнего к подобной деятельности будет караться пожизненным заключением.

По статьям, связанным с диверсиями и террором, отменяется срок давности, вводится запрет на условные сроки и смягчение наказания. Отметим, что трактовка соответствующих терминов остается за прокуратурой и российскими судами.

"Средний возраст людей, вовлекаемых в подобные преступления, значительно снизился: с 38 лет в 2022 году до 28 лет в 2023-м. Вербовщики нацелены на подростков и студентов и активно используют для этого социальные сети и компьютерные игры", – сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.