x
28 октября 2025
|
последняя новость: 16:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 октября 2025
|
28 октября 2025
|
последняя новость: 16:10
28 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Госдума приняла в первом чтении закон, вводящий для подростков уголовную ответственность за диверсии

Россия
Законы
время публикации: 28 октября 2025 г., 15:07 | последнее обновление: 28 октября 2025 г., 15:10
Госдума приняла в первом чтении закон, вводящий для подростков уголовную ответственность за диверсии
AP Photo/Mikhail Metzel

Государственная дума РФ единогласно приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации". Он значительно ужесточает наказание за диверсионную деятельность.

Так, законопроект предусматривает снижение с 18 до 14 лет возраст наступления уголовной ответственности за диверсионную и террористическую деятельность. Склонение несовершеннолетнего к подобной деятельности будет караться пожизненным заключением.

По статьям, связанным с диверсиями и террором, отменяется срок давности, вводится запрет на условные сроки и смягчение наказания. Отметим, что трактовка соответствующих терминов остается за прокуратурой и российскими судами.

"Средний возраст людей, вовлекаемых в подобные преступления, значительно снизился: с 38 лет в 2022 году до 28 лет в 2023-м. Вербовщики нацелены на подростков и студентов и активно используют для этого социальные сети и компьютерные игры", – сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 августа 2025

Мишустин инициирует выход России из конвенции по предупреждению пыток
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 июля 2025

Россия вводит ответственность за поиск "экстремистских материалов" в интернете