09 декабря 2025
09 декабря 2025
09 декабря 2025
последняя новость: 13:22
09 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Раскол в рядах противников хуситов, поддерживаемые ОАЭ сепаратисты взяли под контроль южный Йемен

Йемен
время публикации: 09 декабря 2025 г., 12:38 | последнее обновление: 09 декабря 2025 г., 12:41
Раскол в рядах противников хуситов, поддерживаемые ОАЭ сепаратисты взяли под контроль южный Йемен
AP Photo/Nariman El-Mofty

Поддерживаемый Объединенными Арабскими Эмиратами "Южный переходный совет" сообщил, что установил контроль над обширными территориями на юге Йемена – в том числе, над несколькими нефтяными месторождениями в районе границы с Саудовской Аравией.

Эти территории находились под контролем международно признанного правительства Йемена, поддерживаемого Саудовской Аравией. Правительство и "Южный переходный совет" ведут совместную борьбу с хуситами, частью созданной Ираном международной террористической оси.

По словам высокопоставленного представителя совета Амра аль-Бидха, под контролем группировки находится весь южный Йемен, включая Аден – временную столицу страны. Напомним, что Сана удерживается хуситами. Он также сообщил, что международно признанное правительство покинуло Йемен.

Это является стратегическим поражением Саудовской Аравии, которая в 2015 году возглавила иностранную интервенцию с целью предотвратить переход всей страны под власть хуситов. По сути, речь идет о распаде Йемена на две отдельные территориальные единицы. С 1967 по 1990 годы Южный Йемен был отдельным государством.

