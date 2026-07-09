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Израиль

Пять человек пострадали в ходе пожара в жилом доме в Тверии

Тверия
Пожары
время публикации: 09 июля 2026 г., 07:06 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 07:13
Пять человек пострадали в ходе пожара в жилом доме в Тверии
Пресс-служба "Кабаут ве-Ацала"

Четыре пожарных расчета городской пожарно-спасательной станции ликвидируют пожар, вспыхнувший под утро в жилом доме на улице Иерушалаим в Тверии. По прибытии на место пожарные обнаружили возгорание в лестничной клетке и густой дым, поднявшийся на второй этаж двухэтажного жилого дома, где находились заблокированные люди.

Пожарные немедленно вошли в задымленное здание, приступили к тушению пожара и поиску людей, после чего эвакуировали трех пострадавших. Они были переданы бригадам МАДА, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Всего с места происшествия были эвакуированы и госпитализированы пять пострадавших, все они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Израиль
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