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Ближний Восток

Глава МИД Ирана о крушении вертолета США: иностранным силам лучше покинуть регион

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 09 июня 2026 г., 21:45 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 21:47
Аббас Аракчи
AP Photo/Khalil Hamra

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи дал понять, что вертолет США в Ормузском проливе не был сбит преднамеренно.

"Иностранные силы, находящиеся вблизи нашей территории, постоянно подвергаются риску из-за человеческого фактора, случайных инцидентов или возможности оказаться под перекрестным огнем, – написал он в социальной сети Х, добавив: – Чтобы снизить риск, лучшее решение – уйти отсюда".

Свою публикацию он завершил угрозой: "Мы предпочитаем язык дипломатии, но владеем и другими языками".

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