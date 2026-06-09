Глава МИД Ирана о крушении вертолета США: иностранным силам лучше покинуть регион
время публикации: 09 июня 2026 г., 21:45 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 21:47
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи дал понять, что вертолет США в Ормузском проливе не был сбит преднамеренно.
"Иностранные силы, находящиеся вблизи нашей территории, постоянно подвергаются риску из-за человеческого фактора, случайных инцидентов или возможности оказаться под перекрестным огнем, – написал он в социальной сети Х, добавив: – Чтобы снизить риск, лучшее решение – уйти отсюда".
Свою публикацию он завершил угрозой: "Мы предпочитаем язык дипломатии, но владеем и другими языками".