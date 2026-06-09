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Ближний Восток

Дональд Трамп: Иран сбил в зоне Ормузского пролива американский военный вертолет

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 09 июня 2026 г., 19:49 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 20:46
Дональд Трамп: Иран сбил в зоне Ормузского пролива американский военный вертолет
AP Photo/Jacquelyn Martin

Президент США Дональд Трамп сообщил в сети Truth Social, что американский военный вертолет, потерянный в районе Ормузского пролива, был сбит иранцами. Ранее американский лидер сообщил, что оба члена экипажа были спасены.

"Наши великолепные военные только что информировали меня, что минувшей ночью иранцы сбили над Ормузским проливом один из наших самых современных вертолетов Apache. Летчики не пострадали. Тем не менее, США, если потребуется, должны ответить на эту атаку", – пишет Трамп.

Журналист Барак Равид цитирует высокопоставленный американский источник, по словам которого, вертолет был протаранен иранским беспилотником. На данном этапе неясно, идет ли речь об умышленном ударе или о столкновении.

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