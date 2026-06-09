Дональд Трамп: Иран сбил в зоне Ормузского пролива американский военный вертолет

Президент США Дональд Трамп сообщил в сети Truth Social, что американский военный вертолет, потерянный в районе Ормузского пролива, был сбит иранцами. Ранее американский лидер сообщил, что оба члена экипажа были спасены.

"Наши великолепные военные только что информировали меня, что минувшей ночью иранцы сбили над Ормузским проливом один из наших самых современных вертолетов Apache. Летчики не пострадали. Тем не менее, США, если потребуется, должны ответить на эту атаку", – пишет Трамп.

Журналист Барак Равид цитирует высокопоставленный американский источник, по словам которого, вертолет был протаранен иранским беспилотником. На данном этапе неясно, идет ли речь об умышленном ударе или о столкновении.