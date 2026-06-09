Трамп заявил Sky News, что Израиль не вернется к войне с Ираном

Корреспондент Sky News Джеймс Мэттьюс задал президенту США вопрос: "Если Нетаниягу вернется к войне с Ираном, будете ли вы на его стороне?". В ответ Дональд Трамп заявил: "Я не думаю, что это произойдет. Все складывается очень хорошо. Иран делает то, что должен делать; я не думаю, что это случится, ясно?"

Мэттьюс отметил, что попытался задать Трампу уточняющий вопрос о том, что он предпримет, если Нетаниягу поступит по-своему, наперекор воле президента США, однако Трамп "повесил трубку".

Примерно в эти же часы Трамп заявил, что сделка с Ираном может быть заключена "в течение двух-трех дней". Перед посадкой на борт самолета Air Force One в Нью-Йорке он сказал журналистам: "Иран и Израиль обменивались ударами силой, и теперь обе стороны, через меня, согласились прекратить это. Мы находимся на заключительном этапе очень хорошей сделки, которая никоим образом не допустит наличия ядерного оружия".

Как уже сообщалось, Трамп заявил в интервью 12-му телеканалу, что в последние сутки предупредил премьер-министра Биньямина Нетаниягу: если израильские удары перерастут в широкомасштабную войну, Израиль может оказаться один на один с Ираном.

По информации 12-го канала, Нетаниягу во время разговора с Трампом еще не принял решение, какой будет израильская реакция. Люди, слышавшие их беседу, были уверены, что Трампу удалось убедить Нетаниягу отложить израильский ответ "на несколько дней". Позже, после консультаций с военными, Нетаниягу сообщил главе Госдепартамента Марко Рубио о своем решении нанести удар по Ирану.

Трамп дальнейшие события описал так: "Израильтяне поставили нас в известность о своем решении очень поздно. Их самолеты уже вылетели в Иран. Но мне удалось уменьшить размах атаки".

При этом источники в Иерусалиме, знакомые с содержанием телефонных разговоров между лидерами двух государств, рассказали 13-му телеканалу, что Трамп в разговоре с Нетаниягу сказал: "Ударь и закрой тему". В то же время, по словам источников, президент США предупредил, что действия Израиля не должны привести к масштабной эскалации.

По данным 13-го телеканала, на заседании узкого кабинета министры Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир настаивали на ударах по энергетической инфраструктуре Ирана. Нетаниягу выступил против этого, указав на возможные последствия такого шага.