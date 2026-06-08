Трамп - 12-му каналу: "Я предупредил Нетаниягу, что Израиль может оказаться один на один с Ираном"

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью 12-му телеканалу, что в последние сутки предупредил премьер-министра Биньямина Нетаниягу: если израильские удары перерастут в широкомасштабную войну, Израиль может оказаться один на один с Ираном.

При этом источники в Иерусалиме, знакомые с содержанием телефонных разговоров между лидерами двух государств, рассказали 13-му телеканалу, что Трамп в разговоре с Нетаниягу сказал: "Ударь и закрой тему". В то же время, по словам источников, президент США предупредил, что действия Израиля не должны привести к масштабной эскалации.

По данным 13-го телеканала, на заседании узкого кабинета министры Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир настаивали на ударах по энергетической инфраструктуре Ирана. Нетаниягу выступил против этого, указав на возможные последствия такого шага.