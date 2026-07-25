Физическая активность снижает тяжесть перинатальной депрессии

Физическая активность во время беременности и после родов может заметно снизить выраженность перинатальной депрессии. К такому выводу пришли ученые, проанализировав результаты 20 метаанализов, включающих данные 374 рандомизированных клинических исследований. Особенно эффективными оказались легкие и умеренные физические нагрузки, а среди отдельных видов активности наиболее выраженный положительный эффект показала йога.

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 10% беременных женщин и 13% женщин после родов сталкиваются с депрессией или тревожными расстройствами. В странах с низким и средним уровнем дохода эти показатели могут достигать четверти всех женщин. Такие состояния негативно отражаются не только на здоровье матери, но и на развитии ребенка, поэтому поиск безопасных методов профилактики и лечения остается важной задачей.

Традиционно для лечения перинатальной депрессии применяют психотерапию и медикаменты, однако прием препаратов во время беременности и грудного вскармливания вызывает опасения из-за возможных побочных эффектов. Поэтому специалисты все чаще рассматривают физическую активность как безопасную альтернативу или дополнение к основному лечению. ВОЗ рекомендует беременным и недавно родившим женщинам уделять аэробным нагрузкам не менее 150 минут в неделю.

Авторы нового исследования провели так называемый зонтичный обзор – анализ уже существующих метаанализов. Он показал, что регулярная физическая активность связана с умеренным уменьшением симптомов перинатальной депрессии как во время беременности, так и после рождения ребенка. Наибольшую пользу приносили нагрузки легкой и средней интенсивности, тогда как интенсивные тренировки не продемонстрировали статистически значимого эффекта.

Дополнительный анализ выявил, что наиболее выраженное влияние на снижение симптомов депрессии оказывает йога. Положительный эффект также наблюдался при сочетании разных видов физической активности и даже при обычной ходьбе. Кроме того, именно занятия йогой показали лучшие результаты в уменьшении тревожности, хотя данных по этому вопросу пока недостаточно.

Исследователи считают, что полученные результаты подтверждают необходимость включать легкую и умеренную физическую активность в программы профилактики и лечения перинатальной депрессии. По их мнению, такие рекомендации могут стать важной частью клинической практики и помочь улучшить психическое здоровье женщин в период беременности и после родов.