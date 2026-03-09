Падение ракеты в Бахрейне, причинен ущерб. Версия: могла упасть противоракета Patriot

В Бахрейне сообщают о повреждениях в жилом районе города Ситра, к югу от Манамы, после иранской атаки.

В соцсетях распространяется неподтвержденная версия, что ущерб мог быть вызван неисправностью ракеты ПВО Patriot. Официальных комментариев не поступало.

Однако некоторые арабские и турецкие СМИ заявляют, что на город упала ракета комплекса Patriot.