09 марта 2026
последняя новость: 03:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Иранское ТВ: КСИР "отметил" избрание Моджтабы Хаменеи рахбаром "волной обстрелов" Израиля

Война с Ираном
КСИР
время публикации: 09 марта 2026 г., 02:23 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 02:36
Иранское ТВ: КСИР "отметил" избрание Моджтабы Хаменеи рахбаром "волной обстрелов" Израиля
Sepahnews via AP

Иранское государственное телевидение особо отмечает, что в ночь на 9 марта по Израилю была выпущена "первая волна ракет под руководством аятоллы Моджтабы Хаменеи".

Судя по всему, КСИР таким образом "отметил" избрание Хаменеи-младшего на пост верховного лидера.

Примерно в то же время, в ночь на 9 марта "Хизбалла" тоже предприняла очередную попытку ракетного обстрела израильской территории из Ливана.

Ближний Восток
