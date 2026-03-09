Иранское ТВ: КСИР "отметил" избрание Моджтабы Хаменеи рахбаром "волной обстрелов" Израиля

Иранское государственное телевидение особо отмечает, что в ночь на 9 марта по Израилю была выпущена "первая волна ракет под руководством аятоллы Моджтабы Хаменеи".

Судя по всему, КСИР таким образом "отметил" избрание Хаменеи-младшего на пост верховного лидера.

Примерно в то же время, в ночь на 9 марта "Хизбалла" тоже предприняла очередную попытку ракетного обстрела израильской территории из Ливана.