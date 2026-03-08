Официальное объявление: Моджтаба Хаменеи, сын Али Хаменеи, избран верховным лидером Ирана

Иранские государственные СМИ официально объявили, что Моджтаба Хаменеи, сын убитого верховного лидера Али Хаменеи, был избран его преемником Советом экспертов.

"На сегодняшнем чрезвычайном заседании аятолла Сейед Моджтаба Хоссейни Хаменеи был единогласно избран уважаемыми представителями Совета экспертов третьим лидером священной системы Исламской Республики Иран", – сказано в официальном объявлении.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного лидера, заявив: "Мы должны поблагодарить Совет экспертов за созыв собрания, несмотря на угрозы нападения со стороны Трампа, несмотря на особые обстоятельства, в которых мы оказались".

"Корпус стражей исламской революции" Ирана присягнул на верность новому рахбару и выразил готовность следовать его указаниям, передают иранские госСМИ.

Напомним: вечером 3 марта распространилась информация, согласно которой Совет экспертов избрал новым главой государства Моджтабу Хаменеи – сына ликвидированного лидера. Как утверждалось, это произошло под давлением "Корпуса стражей исламской революции".

На следующий день это было опровергнуто членом Совета экспертов аятоллой Ахмадом Хатами. Тогда он сообщил, что кандидаты на пост верховного руководителя уже определены, и решение будет принято в ближайшее время.

4 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил, что любой иранский лидер, получающий назначение на пост в руководстве страной, становится легитимной целью для ударов израильских сил. "Каждый лидер, получающий назначение, однозначно является легитимной целью и объектом ликвидации", – заявил он.

Моджтаба Хосейни Хаменеи родился 8 сентября 1969 года в городе Мешхед (Иран). Получил религиозное образование в семинариях города Кум, где изучал исламское богословие, и стал шиитским духовным лицом. На протяжении десятилетий он оставался в тени официальной власти, редко появляясь публично, но при этом активно участвовал во внутренних политических и религиозных делах страны. До смерти отца считался одной из влиятельных фигур в иранской политике и теократической элите. Близко связан с руководством "Корпуса стражей исламской революции", руководил подавлением протестов в стране.