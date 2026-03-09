МИД Ирана: РФ, Китай и Франция обратились к Тегерану по поводу прекращения огня
время публикации: 09 марта 2026 г., 23:45 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 23:50
Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб Абади заявил: "Некоторые страны, включая Россию, Китай и Францию, обратились к нам по поводу прекращения огня". Его слова были переданы государственным телевидением Ирана.
По словам Абади, первым условием для прекращения огня является предоставление гарантий, что "агрессия не повторится", передает ТАСС.
Кто и почему должен дать такие гарантии, не поясняется.