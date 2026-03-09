x
Ближний Восток

В Тегеране состоялась "народная" церемония присяги новому лидеру Ирана

Иран
Война с Ираном
время публикации: 09 марта 2026 г., 21:09 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 21:14
В Тегеране состоялась "народная" церемония присяги новому лидеру Ирана
AP Photo/Vahid Salemi

Власти Ирана организовали на площади Энгелаб в Тегеране массовую манифестацию, на которой была принесена присяга новому верховному лидеру Моджтабе Хаменеи. Как сообщают иранские СМИ, многотысячные демонстрации прошли и в других городах – Куме, Ширазе, Мешхеде.

Манифестанты несли флаги иранского режима, транспаранты с портретами нового лидера и его предшественника – аятоллы Али Хаменеи, ликвидированного 28 декабря. Не обошлось и без традиционного скандирования "Смерть Америке!" и "Смерть Израилю!"

Ранее присягу новому лидеру принес Корпус стражей исламской революции, с которым Моджтаба Хаменеи тесно связан. "Мы полностью подчинимся вашим приказам", – говорится в заявлении командования КСИР.

Среди тех, кто поздравил нового лидера – и бывший президент Хасан Роухани, принадлежащий к умеренному лагерю иранского руководства. "В это критическое время, когда родина столкнулась с агрессией, пусть дарует Аллах вам успех в объединении страны и защите территориальной целостности", – сообщил он.

Ближний Восток
