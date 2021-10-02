Британскому музыканту и певцу Стингу – 70. Фотогалерея

2 октября 70-летний юбилей отмечает Гордон Мэттью Томас Самнер, известный всему миру как Стинг – британский музыкант-мультиинструменталист, певец и композитор, актер, общественный деятель и филантроп. Стинг – семнадцатикратный лауреат премии "Грэмми", обладатель "Золотого глобуса", премии "Эмми" и четырёхкратный номинант на премию "Оскар" в категории "Лучшая песня".

Родился в портовом городе Уоллсенд на севере Англии. Отец, Эрнест Мэтью Самнер, долгие годы работал монтажником, затем приобрел молочный магазин. В детстве Стинг часто помогал отцу развозить по утрам молоко. Мать, Одри, работала парикмахером и медсестрой.

В 10 лет Стингу досталась в подарок его первая гитара, а после окончания школы он начал свою карьеру музыканта. Его первый же сольный альбом стал платиновым.

После путешествия по бразильским тропическим лесам Стинг стал ярым защитником природы и учредил вместе с женой Фонд защиты тропических лесов.

Стинг, вместе со своей спутницей жизни, актрисой Труди Стайлер, детьми и собаками живет в Нью-Йорке.