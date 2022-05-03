Экстравагантные наряды звезд на красной дорожке Met Gala. Фоторепортаж
Фото: Invision/AP
2 мая в нью-йоркском музее Метрополитен состоялся торжественный благотворительный гала-вечер Costume Institute (Met Gala) посвященный открытию выставки "В Америке: Антология моды". По традиции, по красной дорожке прошли звезды мира моды, кино и эстрады в экстравагантных нарядах.
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 07 мая 2019
Самые экстравагантные наряды звезд на красной дорожке Met Gala. Фоторепортаж
Самые экстравагантные наряды звезд на красной дорожке Met Gala. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 14 сентября 2021
Знаменитости на вечере Института костюма в Нью-Йорке: "черная Ким" и другие
Знаменитости на вечере Института костюма в Нью-Йорке: "черная Ким" и другие