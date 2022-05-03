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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи3 мая 2022 г., 17:00

Экстравагантные наряды звезд на красной дорожке Met Gala. Фоторепортаж

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Фото: Invision/AP

2 мая в нью-йоркском музее Метрополитен состоялся торжественный благотворительный гала-вечер Costume Institute (Met Gala) посвященный открытию выставки "В Америке: Антология моды". По традиции, по красной дорожке прошли звезды мира моды, кино и эстрады в экстравагантных нарядах.

Гиги Хадид Фредерик Робертсон Винни Харлоу Эмили Ратаковски Кейт Мосс (справа) и Лила Грейс Мосс Кара Делевинь
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