Экстравагантные наряды звезд на красной дорожке Met Gala. Фоторепортаж

2 мая в нью-йоркском музее Метрополитен состоялся торжественный благотворительный гала-вечер Costume Institute (Met Gala) посвященный открытию выставки "В Америке: Антология моды". По традиции, по красной дорожке прошли звезды мира моды, кино и эстрады в экстравагантных нарядах.

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