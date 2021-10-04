Знаменитой актрисе Сьюзан Сарандон – 75. Фотогалерея

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4 октября исполнилось 75 лет знаменитой американской актрисе Сьюзан Сарандон – обладательнице премий "Оскар", BAFTA и Гильдии киноактёров США, многократной номинантке на "Эмми" и "Золотой глобус".

Сьюзан Сарандон (настоящее имя Сьюзан Эбигейл Томалин) родилась в Нью-Йорке в многодетной семье, детство ее прошло в Эдисоне (штат Нью-Джерси), училась в католической школе. После окончания школы поступила в Католический университет Америки, который окончила в 1968 году со степенью бакалавра в области драмы.

Сниматься в кино начала в 1970 году. В 1975-м стала довольно известной благодаря роли в фильме "Шоу ужасов Рокки Хоррора". В конце 1970-х начала сотрудничать с французским режиссёром Луи Малем, и в 1982 году была номинирована на премию "Оскар" за роль в его картине "Атлантик-Сити" (1980). В 1983-м сыграла вместе с Дэвидом Боуи и Катрин Денёв в фильме "Голод". Но настоящая слава пришла к ней после ролей в фильмах "Иствикские ведьмы" (1987) и "Дархэмский бык" (1988).

В первой половине 1990-х годов Сарандон практически ежегодно номинировалась на "Оскар" за лучшую женскую роль (за фильмы "Тельма и Луиза", "Масло Лоренцо", "Клиент"), а получила эту премию лишь за роль в фильме Роббинса "Мертвец идёт" (1995).

Среди последующих фильмов с участием Сарандон: "Мачеха", "Ноэль", "Давайте потанцуем", "Любовь и сигареты", "Зачарованная", "Уолл-стрит: Деньги не спят", "Облачный атлас", "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована", "Чёрный дрозд", "Красотка на взводе". В общей сложности за более чем полвека кинокарьеры она сыграла в 115 фильмах и сериалах.

Сарандон является убеждённой пацифисткой, участвовала в протестах против войны в Ираке. Активно выступает за сохранение окружающей среды и права сексуальных меньшинств. На президентских выборах в США в 2016 году она публично заявила о своей поддержке сенатора Берни Сандерса.

Несколько раз была замужем, вырастила троих детей.