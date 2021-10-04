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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи4 октября 2021 г., 16:45

Актрисе и модели Алисии Сильверстоун – 45. Фотогалерея

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Фото: Associated Press

4 октября исполнилось 45 лет американской фотомодели и актрисе Алисии Сильверстоун.

Она родилась в Сан-Франциско (Калифорния) в семье еврея из Лондона и шотландки, перешедшей в иудаизм. Окончила школу Сан-Матео. С шестилетнего возраста выступала в роли фотомодели, совмещая эту работу с учебой. В американском телесериале была известна как "Девочка-мечта". Стала широко известной после того, как сыграла одну из главных ролей в фильме "Увлечение" (1993), получив призы MTV Movie Awards в номинациях "Лучшая злодейка" и "Открытие года".

Снималась в музыкальных клипах на песни американской рок-группы Aerosmith.

Затем были роли в фильмах "Бестолковые", "Бэтмен и Робин", "Лишний багаж", сериале "Мисс Мэтч", картинах "Тщетные усилия любви", "Громобой", "Вампирши", "Игры богов" и др. В общей сложности Алисия сыграла примерно в 40 фильмах и сериалах.

Веган, правозащитница, активистка организации РЕТА.

Была замужем за музыкантом Кристофером Джареки, развелась, растит сына.

2010 год 2007 год С мужем Кристофером Джареки, 2008 год 2009 год 2008 год 2016 год
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