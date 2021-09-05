Тысячи евреев читают "Слихот" накануне Рош а-Шана. Фоторепортаж
Фото: Flash90
В ночь на 5 сентября тысячи евреев собрались у Стены Плача для чтения традиционных песнопений "Слихот". Молитвы проходят непрерывно и продолжатся до наступления праздника Рош а-Шана. В этом году было принято решение о чтении "Слихот" небольшими группами, чтобы ограничить возможность массового скопления людей.
Чтение "Слихот" состоялось также в Цфате, Хевроне и некоторых других городах.
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Тысячи евреев прочитали покаянные молитвы у Стены плача. Фоторепортаж
Тысячи евреев прочитали покаянные молитвы у Стены плача. Фоторепортаж