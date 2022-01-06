Актеру Эдди Редмэйну, "Хокингу" и "Саламандеру" – 40. Фотогалерея
Фото: Associated Press
6 января исполнилось 40 лет популярному британскому актеру Эдварду (Эдди) Редмэйну – лауреату многих престижных кинопремий, включая "Оскар".
Он родился в Лондоне. После окончания учебы в начальной школе Колет Корт некоторое время учился в Итонском колледже в одном классе с принцем Уильямом. Был ранимым и эмоциональным подростком. Получал стипендию за особые успехи в музыке. Затем перевелся в Тринити-колледж при Кембридже на факультет истории искусств, который окончил в 2003 году.
Стал профессиональным актером и моделью.
Дебют на сцене состоялся в 2002 году в театре "Глобус" в пьесе Шекспира "Двенадцатая ночь". Впоследствии получил несколько престижных премий за театральные работы.
Снимался в сериалах "Тесс из рода Д'Эрбервиллей" и "Столпы Земли", а также в фильмах "Окись", "Читая мысли", "Ложное искушение", "Дикая грация", "Еще одна из рода Болейн", "Аэронавты" и т.д.
Роль ученого Стивена Хокинга в картине "Вселенная Стивена Хокинга" принесла актеру премии "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA.
В 2016 году в мировой прокат вышел приквел-спин-офф серии фильмов о Гарри Поттере под названием "Фантастические твари и где они обитают". Эдди Редмэйн исполнил в фильме главную роль. Спустя два года состоялась премьера продолжения картины. Ожидаются новые фильмы из этой серии.
Женат, отец двоих детей.
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