Иерусалим:
9 - 15°
Тель-Авив:
10 - 19°
Эйлат:
12 - 24°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Фоторепортажи6 января 2022 г., 14:21

Актеру Эдди Редмэйну, "Хокингу" и "Саламандеру" – 40. Фотогалерея

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Associated Press

6 января исполнилось 40 лет популярному британскому актеру Эдварду (Эдди) Редмэйну – лауреату многих престижных кинопремий, включая "Оскар".

Он родился в Лондоне. После окончания учебы в начальной школе Колет Корт некоторое время учился в Итонском колледже в одном классе с принцем Уильямом. Был ранимым и эмоциональным подростком. Получал стипендию за особые успехи в музыке. Затем перевелся в Тринити-колледж при Кембридже на факультет истории искусств, который окончил в 2003 году.

Стал профессиональным актером и моделью.

Дебют на сцене состоялся в 2002 году в театре "Глобус" в пьесе Шекспира "Двенадцатая ночь". Впоследствии получил несколько престижных премий за театральные работы.

Снимался в сериалах "Тесс из рода Д'Эрбервиллей" и "Столпы Земли", а также в фильмах "Окись", "Читая мысли", "Ложное искушение", "Дикая грация", "Еще одна из рода Болейн", "Аэронавты" и т.д.

Роль ученого Стивена Хокинга в картине "Вселенная Стивена Хокинга" принесла актеру премии "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA.

В 2016 году в мировой прокат вышел приквел-спин-офф серии фильмов о Гарри Поттере под названием "Фантастические твари и где они обитают". Эдди Редмэйн исполнил в фильме главную роль. Спустя два года состоялась премьера продолжения картины. Ожидаются новые фильмы из этой серии.


Женат, отец двоих детей.

2011 год С Амандой Сейфрид, 2013 год С актрисой Мишель Уильямс, 2011 год 2014 год С Самантой Баркс, 2012 год 2015 год
продолжение фоторепортажа
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Досуг // 16 ноября 2016
Фильм "Фантастические твари и где они обитают" по сценарию Роулинг выходит в прокат
// NEWSru.co.il // Досуг // 28 февраля 2016
"Золотая Малина" в пяти номинациях вручена создателям "Пятидесяти оттенков серого"
// NEWSru.co.il // Досуг // 03 февраля 2015
В чужих объятьях: первая премьера Милы Кунис после рождения дочери

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:21 Актеру Эдди Редмэйну, "Хокингу" и "Саламандеру" – 40. Фотогалерея
15:20 Массовые волнения в Казахстане: столкновения, пожары, погромы. Фоторепортаж
12:09 Новогодний конкурс каллиграфии в Токио. Фоторепортаж
11:43 Мир встретил новый, 2022 год. Фоторепортаж
15:48 21 спортивный кадр 2021 года. Фотогалерея
12:19 Учения "всех группировок" в Газе: боевики демонстрируют единство. Фоторепортаж
12:16 Сорок кадров одного года: 2021-й в фотографиях
16:11 Фестиваль "Эльс Энфаринац": яично-мучная битва в Испании. Фоторепортаж
15:31 Акция в поддержку "Мемориала" у посольства России в Тель-Авиве. Фоторепортаж
15:20 Опера "Евгений Онегин" в Тель-Авиве. Фоторепортаж
Загрузка...