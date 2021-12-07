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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи7 декабря 2021 г., 14:03

Йога для первых красавиц в мире. Фоторепортаж из Эйлата

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Boaz Samorai, Miss Universe

Участницам конкурса "Мисс Вселенная", живущим по очень плотному графику, по утрам предлагают расслабиться и заняться йогой на пляже "Декель" на берегу Эйлатского залива.

Финал "Мисс Вселенная 2021" состоится в Эйлате 12 декабря. Он будет транслироваться в прямом эфире в более чем 170 странах мира. Ожидается, что за ним будут наблюдать около 600 миллионов зрителей.

Для проведения конкурса построена специальная "Арена Вселенной", привезенная из Португалии. Это сооружение высотой 16,5 метров вместит более 70 тонн оборудования, оно рассчитано примерно на 5 тысяч зрителей.

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