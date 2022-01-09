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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи9 января 2022 г., 15:08

Кэтрин, герцогине Кембриджской – 40 лет. Фотогалерея

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Фото: Associated Press

9 января исполнилось 40 лет Кэтрин, герцогине Кембриджской (в девичестве Кэтрин Миддлтон), супруге герцога Кембриджского Уильяма.

Она родом из города Рединг в английском графстве Беркшир. В детстве несколько лет провела в Аммане (Иордания), где работал ее отец, сотрудник авиакомпании. По возвращении в Англию училась в сельской школе Сент-Эндрюс, позже поступила в колледж Мальборо, который окончила в 2000 году. В 2001-м поступила в Сент-Эндрюсский университет в шотландской области Файф, где познакомилась с принцем Уильямом. В 2005-м окончила университет, получив диплом бакалавра по специальности "история искусств". Работала в семейной компании Party Pieces, занимающейся почтовой доставкой.

Романтические отношения Кейт и принца Уильяма начались в 2002 году. В апреле 2011-го они поженились. Это была одна из самых освещаемых в современной истории свадебных церемоний. У семейной пары трое детей: двое мальчиков и девочка.

2011 год 2005 год 2006 год 2012 год 2021 год С принцем Уильямом, 2011 год
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