"Аллея памяти" на бульваре Ротшильда в Тель-Авиве. Фоторепортаж
Фото: Tomer Neuberg/Flash90
Вечером 8 мая "израильские друзья Украины" провели несколько мероприятий, посвященных Дням памяти и примирения. На бульваре Ротшильда в Тель-Авиве была создана "Аллея памяти", а также проводилась фотовыставка, посвященная памяти жертв нацизма Второй мировой войны и русско-украинской войны.
// NEWSru.co.il // В Израиле // 08 мая 2022
Предпринята попытка сорвать мероприятие "израильских друзей Украины" в Тель-Авиве. Видео
Предпринята попытка сорвать мероприятие "израильских друзей Украины" в Тель-Авиве. Видео