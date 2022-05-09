"Аллея памяти" на бульваре Ротшильда в Тель-Авиве. Фоторепортаж

Вечером 8 мая "израильские друзья Украины" провели несколько мероприятий, посвященных Дням памяти и примирения. На бульваре Ротшильда в Тель-Авиве была создана "Аллея памяти", а также проводилась фотовыставка, посвященная памяти жертв нацизма Второй мировой войны и русско-украинской войны.

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Чем обернется для мира война в Украине

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