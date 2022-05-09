Парад победы в Москве, 9 мая 2022 года. Фоторепортаж
Фото: Associated Press
9 мая в Москве состоялся военный парад, приуроченный к 77-й годовщине победы в войне против нацистской Германии.
Перед началом парада выступил президент РФ Владимир Путин, который провел параллели между Второй мировой войной и нынешней "спецоперацией" на территории Украины.
Согласно официальным данным, на параде в пеших расчетах задействовано около 11 тысяч военнослужащих, состав механизированной колонны насчитывает 131 единицу техники (в 2021 году было 12 тысяч военнослужащих и свыше 190 единиц техники).
На Красной площади вновь показали танки "Прорыв" и "Армата", ракетные комплексы "Искандер", комплексы ПВО С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо" и пусковые установки ракетных комплексов "Ярс".
Воздушный парад был отменен из-за погодных условий. В Москве сегодня облачно, временами идет дождь.
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