Парад победы в Москве, 9 мая 2022 года. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

9 мая в Москве состоялся военный парад, приуроченный к 77-й годовщине победы в войне против нацистской Германии.

Перед началом парада выступил президент РФ Владимир Путин, который провел параллели между Второй мировой войной и нынешней "спецоперацией" на территории Украины.

Согласно официальным данным, на параде в пеших расчетах задействовано около 11 тысяч военнослужащих, состав механизированной колонны насчитывает 131 единицу техники (в 2021 году было 12 тысяч военнослужащих и свыше 190 единиц техники).

На Красной площади вновь показали танки "Прорыв" и "Армата", ракетные комплексы "Искандер", комплексы ПВО С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо" и пусковые установки ракетных комплексов "Ярс".

Воздушный парад был отменен из-за погодных условий. В Москве сегодня облачно, временами идет дождь.