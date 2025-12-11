Последствия шторма "Байрон" в Газе. Фоторепортаж

Фото: Associated Press и Flash90

Шторм "Байрон", принесший затяжные сильные дожди на восточное побережье Средиземного моря, привел к затоплению большей части сектора Газы. Палаточные лагеря залиты водой. Фиксируются многочисленные обрушения полуразрушенных во время войны зданий.

Международные организации предупреждают, что сочетание наводнений, холода и перегруженной инфраструктуры увеличивает гуманитарные риски в регионе.