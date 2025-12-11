The Atlantic пишет о тайне гибели офицера иранской киберразведки, сотрудничавшего с "Мосадом" и ЦРУ

Журналист The Atlantic Шейн Харрис рассказал историю Мохаммада Хосейна Таджика – бывшего офицера иранской киберразведки, который вышел на него в 2016 году, пообещав раскрыть секреты режима аятолл.

По словам Харриса, Таджик утверждал, что много лет работал на ЦРУ и участвовал в операции по захвату американского беспилотника в 2011 году, а также в кибератаках против США и их союзников. Также сообщается, что Таджик сотрудничал с израильской разведкой "Мосад", он сыграл определенную роль в ликвидации руководителя спецслужб "Хизбаллы" Имада Мугнии в Дамаске в феврале 2008 года и в выявлении подземного ядерного объекта Фордо.

В публикации отмечается, что накануне запланированной встречи с журналистом в июле 2016 года Таджик был найден мертвым у себя дома в Тегеране. Официальная причина смерти не была указана, а вскрытие не проводилось.

Харрис пишет, что Таджика, по всей видимости, застрелил его собственный отец – ветеран иранских сил безопасности, решив "сохранить честь семьи", когда вскрылось сотрудничество сына с врагами режима.

Журналист отмечает, что спустя годы после гибели Таджика были ликвидированы или казнены и другие люди, так или иначе связанные с его историей, – в том числе оппозиционный журналист Рухоллах Зам, который помог автору восстановить обстоятельства смерти офицера киберразведки.