Правозащитники: в РФ хакерами взломаны серверы разработчика единого реестра воинского учета

Основатель правозащитного проекта "Идите лесом" Григорий Свердлин заявил, что анонимная хакерская группа взломала серверы компании "Микорд" – ключевого разработчика единого реестра воинского учета в России.

По его словам, хакеры находились в системе несколько месяцев и передали правозащитникам "огромный массив материалов по реестру" – техническую и финансовую документацию, а также исходный код.

Об этом со ссылкой на Свердлина пишут Meduza, The Moscow Times и "Радио Свобода".

На сайте "Микорда" ранее появилось сообщение о том, что "серверы ключевого разработчика реестра воинского учета взломаны, все данные стерты". Сейчас ресурс недоступен, на заглушке говорится о "технических работах".

В проекте "Идите лесом" утверждают, что из-за взлома и уничтожения инфраструктуры разработка единого реестра воинского учета в России будет сорвана как минимум на несколько месяцев, а сама система, рассчитанная примерно на 30 млн учетных записей, не сможет полноценно работать.

Полученные документы Свердлин и его коллеги передали журналистам издания "Важные истории", которые, по их словам, подтвердили подлинность материалов и участие "Микорда" в проекте реестра. Издание готовит расследование и обещает опубликовать массив документов в открытом доступе.

Единый реестр воинского учета был создан по указу президента РФ Владимира Путина после объявления "частичной мобилизации" осенью 2022 года и должен был автоматически связывать данные военкоматов с базами МВД, ФНС, "Госуслуг" и банков. Однако, как отмечают медиа, до сих пор реестр не работает в полную силу: автоматические ограничения за неявку по повестке (запрет на выезд, управление автомобилем, получение кредитов) по-прежнему не запущены.

Минобороны России уже отреагировало на сообщения о взломе, назвав их "вбросом" и заявив, что система "функционирует в штатном режиме", а утечка данных россиян из реестра "исключена" и все попытки атак "успешно пресекаются". Правозащитники, напротив, утверждают, что произошедшее – пример того, что сопротивление цифровой мобилизационной инфраструктуре возможно и способно реально затормозить ее работу.