x
11 декабря 2025
|
последняя новость: 15:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 декабря 2025
|
11 декабря 2025
|
последняя новость: 15:47
11 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Парламент Австрии проголосовал за закон, запрещающий школьницам младше 14 лет носить хиджаб

Австрия
Ислам
время публикации: 11 декабря 2025 г., 14:34 | последнее обновление: 11 декабря 2025 г., 14:35
Парламент Австрии проголосовал за закон, запрещающий школьницам младше 14 лет носить хиджаб
AP Photo/Sadiq Asyraf

Австрийский парламент поддержал законопроект, запрещающим девочкам младше 14 лет носить хиджаб в школе. Ожидается, что закон будет вынесен на рассмотрение Конституционного суда, отменившего схожую инициативу в 2020 году.

По словам инициаторов, закон призван защитить школьниц от давления. Левые круги и правозащитники заявляют, что он укладывается в тенденцию нарастания в Европе антиимигрантских и антимусульманских настроений.

"Это не мера, направленная против религии. Она признана защитить свободу девочек в нашей стране", – заявил лидер парламентской фракции входящей в коалицию либеральной партии Neos Янник Шетти. По его словам, в общей сложности таких девочек в Австрии 12000.

При этом ультраправая Партия свободы Австрии, занявшая первое место на выборах, но не сумевшая сформировать коалицию, называет закон недостаточно жестким. Она призывает взять пример с Франции, где еще в 2004 был введен запрет на ношение религиозных головных уборов, в том числе кип.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook