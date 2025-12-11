Эрмитаж потребовал сотни тысяч рублей с посетителя, севшего на трон, чтобы сделать селфи

Суд в Санкт-Петербурге зарегистрировал иск Эрмитажа к посетителю музея Александру Дробышеву. В марте 2025 года он сел на трон магистра Мальтийского ордена, принадлежавший императору Павлу Первому.

"21 марта Дробышев, грубо нарушив правила посещения музея и проигнорировав предостережения смотрителей, намеренно сел на исторический экспонат XVIII века, трон магистра Мальтийского ордена, и положил ноги на резную золоченую скамеечку на орлиных лапах, обитую малиновым бархатом", – говорится в иске.

Как пишет издание "Деловой Петербург", 59-летний мужчина, преодолел веревочное заграждение и сел на трон, чтобы сделать селфи. При этом он проигнорировал замечания смотрителя. Тот вызвал Росгвардию, которая задержала Дробышева и передала его полиции.

Экспертиза установила, что в результате действий злоумышленника появились деформация сиденья трона, сечение и разрыв ткани бархата на поверхности сиденья трона, трещины и разрывы ткани бархата подножной скамьи.

Отмечается, что речь идет об уникальном артефакте, одном из наиболее сохранившихся тронов Европы. Музей просит взыскать с Дробышева 825813 рублей за реставрационные работы и госпошлину в размере 21 516 рублей. Предварительное заседание пройдет 26 января 2026 года.