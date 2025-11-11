x
11 ноября 2025
11 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Фото

Тысячи израильтян проводили в последний путь Адара Голдина. Фоторепортаж

Война с ХАМАСом
Погибшие
время публикации: 11 ноября 2025 г., 12:20

Фото: Flash90, Associated Press

Десятки тысяч израильтян приехали в Кфар-Сабу, чтобы отдать дань уважения и поддержать семью лейтенанта ЦАХАЛа Адара Голдина, более 11 лет боровшейся за возвращение убитого и похищенного террористами сына.

Останки Адара, возвращенные несколько дней назад ХАМАСом, были преданы земле на военном кладбище в Кфар-Сабе. Лишь с его возвращением операция "Несокрушимая стена" может быть завершена.

Фото
