Фото

Метеорный поток Персеиды. Фоторепортаж

Астрономия
время публикации: 13 августа 2025 г., 12:29 | последнее обновление: 13 августа 2025 г., 13:22

Фото: Associated Press

На ночь с 12 на 13 августа приходится пик метеорного потока Персеиды – самого яркого звездопада лета. Ежегодный метеорный дождь появляется со стороны созвездия Персея, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц кометы Свифта-Таттла. Мельчайшие частицы сгорают в атмосфере, оставляя яркие следы.

В этом году наблюдения за звездным небом 12-13 августа затруднены, так как недавно было полнолуние, сейчас Луна убывает, но всё ещё светит по ночам очень ярко.

Предлагаем вашему вниманию фотографии метеорного потока Персеиды, сделанные в разные годы в разных регионах.

Турция, 2025 год
Турция, 2024 год
Турция, 2024 год
Босния, 2024 год
Россия, 2024 год
США, 2023 год
Фото
