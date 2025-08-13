Метеорный поток Персеиды. Фоторепортаж
время публикации: 13 августа 2025 г., 12:29 | последнее обновление: 13 августа 2025 г., 13:22
Фото: Associated Press
На ночь с 12 на 13 августа приходится пик метеорного потока Персеиды – самого яркого звездопада лета. Ежегодный метеорный дождь появляется со стороны созвездия Персея, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц кометы Свифта-Таттла. Мельчайшие частицы сгорают в атмосфере, оставляя яркие следы.
В этом году наблюдения за звездным небом 12-13 августа затруднены, так как недавно было полнолуние, сейчас Луна убывает, но всё ещё светит по ночам очень ярко.
Предлагаем вашему вниманию фотографии метеорного потока Персеиды, сделанные в разные годы в разных регионах.
