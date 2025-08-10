x
10 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
"Осетровая Луна": августовское полнолуние. Фоторепортаж

время публикации: 10 августа 2025 г., 11:44 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 11:45

Фото: Associated Press

Вечером 9 августа наступило астрономическое полнолуние: на небо взошла "осетровая Луна".

Название позаимствовано из календаря коренных американцев, живших у берегов Великих озер Северной Америки, где обитает озерный осетр – самая крупная пресноводная рыба американского континента. Считалось, что лучше всего осетр ловится именно в период "осетровой Луны".

Для любителей наблюдать августовскими ночами "звездный дождь" – метеорный поток Персеиды – полнолуние является помехой. Им придется подождать, пока видимый размер Луны уменьшится.

Стамбул
Испания
Храм Посейдона, мыс Союнион, Греция
Ирак
Санкт-Петербург
Канзас, США
