"Осетровая Луна": августовское полнолуние. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

Вечером 9 августа наступило астрономическое полнолуние: на небо взошла "осетровая Луна".

Название позаимствовано из календаря коренных американцев, живших у берегов Великих озер Северной Америки, где обитает озерный осетр – самая крупная пресноводная рыба американского континента. Считалось, что лучше всего осетр ловится именно в период "осетровой Луны".

Для любителей наблюдать августовскими ночами "звездный дождь" – метеорный поток Персеиды – полнолуние является помехой. Им придется подождать, пока видимый размер Луны уменьшится.