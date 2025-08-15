x
Фото

Актрисе Дженнифер Лоуренс – 35. Фотогалерея

США
Звезды
время публикации: 15 августа 2025 г., 07:47 | последнее обновление: 15 августа 2025 г., 07:47

Фото: Associated Press

15 августа исполнилось 35 лет американской киноактрисе Дженнифер Шрейдер Лоуренс – обладательнице премии "Оскар" (2013), трех премий "Золотой глобус" (2013, 2014, 2016), премии BAFTA (2014), двух "Премий Гильдии киноактеров США" (2013, 2014), премии "Сатурн" (2013) и других престижных кинонаград.

Дженнифер Лоуренс родилась в городке Индиан-Хилс, штат Кентукки. Училась в Луисвилле. С детства играла в театральных постановках. Начала профессиональную актерскую карьеру в 2006 году. Признание получила после роли Тиффани в комедийной драме "Мой парень – псих" ("Оскар" за лучшую женскую роль), а массовому зрителю стала известна как молодая Мистик в фантастических фильмах "Люди Икс: Первый класс" (2012), "Люди Икс: Дни минувшего будущего" (2014), "Люди Икс: Апокалипсис" (2016), "Люди Икс: Тёмный Феникс" (2019), "Не смотрите наверх" (2021), "Без обид" (2023). Наибольшую популярность актрисе принесла роль Китнисс Эвердин в экранизации книжной трилогии "Голодные игры". В общей сложности за 20 лет кинокарьеры она сыграла более чем в 30 фильмах и сериалах.

Самая высокооплачиваемая актриса 2014-2015 года по версии журнала Forbes. На сегодняшний день ее личное состояние оценивается в 46 миллионов долларов.

Замужем за директором художественной галереи Куком Марони. У них двое детей.

