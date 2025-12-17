Актрисе Милле Йовович – 50. Фотогалерея

Фото: Associated Press

17 декабря исполнилось 50 лет популярной американской актрисе Милле Йовович.

Милица (Милла) Йовович родилась в Киеве, детство провела в Москве, а затем вместе с родителями переехала в США, где рано начала карьеру модели и актрисы. Со временем она стала одной из самых узнаваемых звезд мирового кино: музыкальный канал VH1 называл ее "королевой боевиков", а журнал Forbes в 2004 году признал самой высокооплачиваемой моделью мира.

Мировую известность Йовович принесли роли в фильмах "Возвращение в Голубую лагуну", фантастическом боевике Люка Бессона "Пятый элемент" и, прежде всего, в многолетней зомби-франшизе "Обитель зла", где актриса сыграла главную героиню Элис и стала лицом серии на протяжении шести картин.

В общей сложности почти за 40 лет кинокарьеры Милла снялась более чем в 50 фильмах и сериалах. В 2024 году на экраны вышел постапокалиптический триллер "Дыши!", в 2025-м – фэнтези-лента "В потерянных землях" и фантастический боевик "Разрушитель миров", где она снималась в главных ролях.

Замужем за режиссером Полом Андерсоном (это третий ее брак), у них трое детей.