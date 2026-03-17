На месте падения ракеты в Ришон ле-Ционе. Фоторепортаж
время публикации: 17 марта 2026 г., 18:33 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 18:33
Фото: Александр Ханин
Ришон ле-Цион, город, занимающий четвертое место в стране по площади и пятое по населению, по какой-то причине стал одним из главных мест падения ракет или осколков.
Легко пострадала одна женщина: в ее дом накануне попала ракета, сама женщина с собакой находилась в защищенной комнате.
На место происшествия прибыли мэр Ришон ле-Циона, президент Ицхак Герцог, министр обороны, депутаты Кнессета. Побывал там и фотограф Александр Ханин.