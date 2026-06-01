Три месяца миссии 146-й дивизии на юге Ливана. Фото, видео

Фото и видео: пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщил, что 146-я дивизия завершила миссию на юге Ливана, продолжавшуюся три месяца. По данным армейской пресс-службы, дивизия действовала в районе передовой линии обороны, занимаясь ликвидацией боевиков "Хизбаллы", уничтожением террористической инфраструктуры и устранением угроз для граждан Израиля.

В ЦАХАЛе заявили, что за время операции силы 146-й дивизии ликвидировали более 550 боевиков и уничтожили более 2700 объектов террористической инфраструктуры. Среди них – более 200 складов вооружений, уничтоженных при поддержке ВВС, а также десятки подземных туннелей и ходов, разрушенных совместно с инженерным спецподразделением "Яалом".