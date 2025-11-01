Хэллоуин 2025. Горгона Медуза Хайди Клум, добрый Трамп и другие герои

Фото: Associated Press

Вечером 31 октября в отеле Hard Rock в Нью-Йорке состоялась ежегодная костюмированная Хэллоуин-вечеринка, которую организовала немецкая супермодель Хайди Клум.

Хозяйка вечера на сей раз выступила в роли Горгоны Медузы или Василиска (два образа сведены в один).

Муж Хайди, гитарист Том Каулитц, сыграл роль окаменевшего воина, видимо менее удачливого, чем мифический Персей.

Певица Жанель Монэ устроила свой праздник – на Западном Побережье, в Студио-сити в Калифорнии, представ в образе Дамы с рыбой в глазу, что бы это ни значило. На ее вечеринке было множество звезд, включая Диту фон Тиз, но хозяйку в изобретательности никто не превзошел.

Тем временем публика, далекая от звездных мероприятий, вовсю развлекалась на улицах городов США и других стран мира.