x
01 ноября 2025
|
последняя новость: 13:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 ноября 2025
|
01 ноября 2025
|
последняя новость: 13:16
01 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Хэллоуин 2025. Горгона Медуза Хайди Клум, добрый Трамп и другие герои

США
Праздники
время публикации: 01 ноября 2025 г., 12:41 | последнее обновление: 01 ноября 2025 г., 12:41

Фото: Associated Press

Вечером 31 октября в отеле Hard Rock в Нью-Йорке состоялась ежегодная костюмированная Хэллоуин-вечеринка, которую организовала немецкая супермодель Хайди Клум.

Хозяйка вечера на сей раз выступила в роли Горгоны Медузы или Василиска (два образа сведены в один).

Муж Хайди, гитарист Том Каулитц, сыграл роль окаменевшего воина, видимо менее удачливого, чем мифический Персей.

Певица Жанель Монэ устроила свой праздник – на Западном Побережье, в Студио-сити в Калифорнии, представ в образе Дамы с рыбой в глазу, что бы это ни значило. На ее вечеринке было множество звезд, включая Диту фон Тиз, но хозяйку в изобретательности никто не превзошел.

Тем временем публика, далекая от звездных мероприятий, вовсю развлекалась на улицах городов США и других стран мира.

Том Каулитц и Хайди Клум
Жанель Монэ
Гости Жанель Монэ. Справа Дита фон Тиз
Хэллоуин в Нью-Йорке
Хэллоуин в Нью-Йорке
Дональд Трамп в роли президента, раздающего дары. Вашингтон, Белый дом
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 28 октября 2025

Хэллоуин в восточной Европе. Фоторепортаж 2025 года
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 01 ноября 2024

Хэллоуин 2024 от Хайди Клум. Фоторепортаж