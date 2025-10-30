"Умрем, но не призовемся": в Иерусалиме проходит "Митинг миллиона". Фоторепортаж

Фото: Associated Press, Flash90

В Иерусалиме проходит массовая акция протеста против призыва "харедим" и ареста ультрарелигиозных уклонистов. Движение транспорта в столице парализовано. Журналисты 12 и 13 канала ИТВ подверглись нападению со стороны протестующих. Полиция пытается предотвратить беспорядки.

Полиция Иерусалимского округа и Управление дорожного движения перекрыли основные магистрали, ведущие к Иерусалиму, и улицы внутри города, на которых пройдет митинг. Около двух тысяч полицейских, волонтеров полиции и бойцов МАГАВ задействованы в охране порядка и регулировании движения.

Выезд на шоссе 1 из Иерусалима закрыт для всех транспортных средств, шоссе 1 в восточном направлении перекрыто на развязке Моца, частный транспорт перенаправляется на 16 шоссе. Шоссе 443 остается открытым для частного и общественного транспорта, однако из-за дополнительных машин на нем тоже наблюдаются заторы.

Общественный транспорт в Иерусалим и из Иерусалима будет ехать только через терминал Аразим. Последний поезд в Иерусалим прибудет в 14:00, после чего движение поездов прекратится.