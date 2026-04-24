Последствия очередного удара армии РФ по жилому району Одессы. Фоторепортаж
время публикации: 24 апреля 2026 г., 12:06 | последнее обновление: 24 апреля 2026 г., 12:06
Фото: ГСЧС по Одессе и AP Photo/Michael Shtekel
В ночь на 24 апреля армия РФ вновь атаковала Одессу ударными беспилотниками. По данным главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, под удар попали жилые кварталы и торговое судно в порту. А результате атаки погибли два человека – пожилые супруги, около 15 человек пострадали.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о разрушениях в нескольких жилых домах: в трехэтажном доме были разрушены квартиры и пришлось тушить пожар, также повреждены два двухэтажных дома. Спасатели эвакуировали десятки жильцов, в том числе детей.
Подобные атаки Одесса переживает несколько раз в неделю. Зачастую российские военные наносят удары по жилым районам.