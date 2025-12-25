Празднование Рождества в Израиле и других странах. Фоторепортаж

Фото: AP и Flash90

25 декабря 2025 года во многих странах мира, включая Израиль, праздновалось Рождество. В Нацерете (Назарете) прошло традиционное шествие, которое не проводилось в 2023 и 2024 годах из-за продолжавшейся войны с "Хизбаллой".

Особенно красочно Рождество отмечают в Америке и странах Европы. Но и на других континентах в этот день происходят праздничные события.