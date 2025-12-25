x
25 декабря 2025
|
последняя новость: 15:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 декабря 2025
|
25 декабря 2025
|
последняя новость: 15:47
25 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Празднование Рождества в Израиле и других странах. Фоторепортаж

Рождество
время публикации: 25 декабря 2025 г., 14:33 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 14:33

Фото: AP и Flash90

25 декабря 2025 года во многих странах мира, включая Израиль, праздновалось Рождество. В Нацерете (Назарете) прошло традиционное шествие, которое не проводилось в 2023 и 2024 годах из-за продолжавшейся войны с "Хизбаллой".

Особенно красочно Рождество отмечают в Америке и странах Европы. Но и на других континентах в этот день происходят праздничные события.

Кашмир, Индия
Харьков, Украина
Ватикан
Назарет
Франкфурт
Пляж Бонди, Сидней
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook