Празднование Рождества в Израиле и других странах. Фоторепортаж
время публикации: 25 декабря 2025 г., 14:33 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 14:33
Фото: AP и Flash90
25 декабря 2025 года во многих странах мира, включая Израиль, праздновалось Рождество. В Нацерете (Назарете) прошло традиционное шествие, которое не проводилось в 2023 и 2024 годах из-за продолжавшейся войны с "Хизбаллой".
Особенно красочно Рождество отмечают в Америке и странах Европы. Но и на других континентах в этот день происходят праздничные события.