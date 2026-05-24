Благотворительный вечер amfAR в Антибе: Бар Рафаэли и другие звезды. Фоторепортаж

На минувшей неделе в гостинице Hotel du Cap-Eden-Roc в Антибе, в рамках 79-го Каннского кинофестиваля, прошел благотворительный вечер amfAR Gala Cannes 2026, посвященный сбору средств на исследования в области ВИЧ/СПИДа.

Ведущей вечера была актриса Джина Дэвис. На сцене выступили Лиззо, Робби Уильямс и Зара Ларссон. Среди гостей были Рами Малек, Ева Лонгория, Хайди Клум, София Карсон, Наташа Поли, Бар Рафаэли и другие знаменитости.

На аукцион были выставлены произведения искусства, ювелирные украшения и эксклюзивные лоты, включая эпизодическую роль в сериале Emily in Paris.

По данным AP, благотворительные вечера amfAR в Каннах с 1993 года собрали сотни миллионов долларов на борьбу со СПИДом.