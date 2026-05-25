"Выкуп первенца ослицы": еврейская религиозная церемония. Фоторепортаж

В Мероне прошла церемония "выкуп первенца ослицы". Согласно еврейской традиции, первородный осел-самец должен быть выкуплен ягненком или козленком – если выкуп не производится, Тора предписывает умертвить животное, однако на практике проводится именно обряд выкупа.

Церемония относится к числу редких заповедей, связанных с храмовой и сельскохозяйственной традицией, и потому привлекает внимание верующих и СМИ.