Знаменитому канадскому хоккеисту Уэйну Гретцки – 65. Фотогалерея

Фото: Associated Press

26 января празднует 65-летие один из самых известных спортсменов XX века – канадский хоккеист Уэйн Гретцки.

Он родился в Брантфорде (Онтарио) в семье любителя хоккея, предки которого были выходцами из Беларуси и Украины. С детских лет вместе с братьями играл в хоккей. В 1978-1988 годах выступал за клуб "Эдмонтон Ойлерз", с которым четырежды выигрывал Кубок Стэнли. В Национальной хоккейной лиге, где Гретцки получил прозвище "Великий", он установил 61 рекорд и неоднократно завоевывал индивидуальные призы Лиги (включая 9 призов самому ценному игроку и 10 – лучшему бомбардиру сезона). Был в числе пяти спортсменов, зажегших огонь Олимпиады-2010 в Ванкувере. Единственный из представителей североамериканского хоккея вошел в символическую сборную столетия Centennial All-Star Team Международной федерации хоккея на льду.