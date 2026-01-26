Знаменитому канадскому хоккеисту Уэйну Гретцки – 65. Фотогалерея

x
26 января 2026
26 января празднует 65-летие один из самых известных спортсменов XX века – канадский хоккеист Уэйн Гретцки.

Он родился в Брантфорде (Онтарио) в семье любителя хоккея, предки которого были выходцами из Беларуси и Украины. С детских лет вместе с братьями играл в хоккей. В 1978-1988 годах выступал за клуб "Эдмонтон Ойлерз", с которым четырежды выигрывал Кубок Стэнли. В Национальной хоккейной лиге, где Гретцки получил прозвище "Великий", он установил 61 рекорд и неоднократно завоевывал индивидуальные призы Лиги (включая 9 призов самому ценному игроку и 10 – лучшему бомбардиру сезона). Был в числе пяти спортсменов, зажегших огонь Олимпиады-2010 в Ванкувере. Единственный из представителей североамериканского хоккея вошел в символическую сборную столетия Centennial All-Star Team Международной федерации хоккея на льду.

2014 год
1981 год
1994 год
С женой Джанет Джонс, 2002 год
2006 год
2019 год
