Ураган "Мелисса" прошлась по Ямайке и двинулась на Кубу. Фоторепортаж

Фото: AP Photo/Matias Delacroix

На Ямайку обрушился ураган "Мелисса", ставший самым мощным за всю историю ведущихся с 1851 года наблюдений. Скорость ветра достигала 295 километров в час, он валил деревья и срывал крыши. Проливные дожди привели к наводнениям и оползням, несколько населенных пунктов оказались под водой.

Сейчас "Мелисса" направляется в сторону Кубы. Здесь эвакуировано более 700000 человек. Как ожидается, за короткий срок на острове выпадут десятки сантиметров осадков.