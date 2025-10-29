x
29 октября 2025
29 октября 2025
Ураган "Мелисса" прошлась по Ямайке и двинулась на Кубу. Фоторепортаж

время публикации: 29 октября 2025 г., 16:42 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 16:42

Фото: AP Photo/Matias Delacroix

На Ямайку обрушился ураган "Мелисса", ставший самым мощным за всю историю ведущихся с 1851 года наблюдений. Скорость ветра достигала 295 километров в час, он валил деревья и срывал крыши. Проливные дожди привели к наводнениям и оползням, несколько населенных пунктов оказались под водой.

Сейчас "Мелисса" направляется в сторону Кубы. Здесь эвакуировано более 700000 человек. Как ожидается, за короткий срок на острове выпадут десятки сантиметров осадков.

