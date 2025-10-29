Мощнейший в истории ураган "Мелисса" пересек Ямайку и направляется на Кубу

На Ямайку обрушился ураган Мелисса, ставший самым мощным за всю историю ведущихся с 1851 года наблюдений. Скорость ветра достигала 295 километров в час, он валил деревья и срывал крыши. Проливные дожди привели к наводнениям и оползням, несколько населенных пунктов оказались под водой.

15000 человек были эвакуированы. Значительная часть населения Ямайки – 530000 единиц жилья – осталась без электричества. На данном этапе известно о трех погибших. Ущерб, нанесенный Ямайке, еще не оценен.

Премьер-министр островного государства Эндрю Холнесс предупредил, что инфраструктура Ямайки неспособна вынести удар урагана пятой категории. "Наша главная и самая сложная задача – обеспечить скорейшее восстановление", – заявил он.

Сейчас Мелисса направляется в сторону Кубы. Здесь эвакуировано более 700000 человек. Как ожидается, за короткий срок на острове выпадут десятки сантиметров осадков.