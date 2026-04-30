Кинорежиссеру Ларсу фон Триеру – 70. Фотогалерея
Исполнилось 70 лет Ларсу фон Триеру – датскому режиссеру и сценаристу, одному из самых известных и самых спорных европейских кинематографистов современности.
Он родился в Копенгагене. Учился в Датской национальной киношколе и еще в молодости привлек внимание как автор необычного, провокационного и визуально смелого кино. Широкую известность ему принесли фильмы "Элемент преступления", "Рассекая волны", "Танцующая в темноте", "Догвилль", "Меланхолия", "Нимфоманка" и "Дом, который построил Джек".
Фон Триер был одним из создателей манифеста Dogme 95, призывавшего отказаться от многих искусственных приемов кино ради большей подлинности. При этом сам он постоянно менял стиль и любил нарушать любые собственные правила.
Его фильмы часто посвящены вине, страху, жестокости, религии, депрессии и разрушительным сторонам человеческой природы. Он не раз оказывался в центре скандалов – как из-за содержания своих картин, так и из-за резких публичных высказываний.
Ларс фон Триер считается одним из ключевых режиссеров современного авторского кино. Несмотря на противоречивую репутацию, его влияние на европейский и мировой кинематограф очень велико.
Он женат вторым браком. У него четверо детей.