Кинорежиссеру Ларсу фон Триеру – 70. Фотогалерея

Исполнилось 70 лет Ларсу фон Триеру – датскому режиссеру и сценаристу, одному из самых известных и самых спорных европейских кинематографистов современности.

Он родился в Копенгагене. Учился в Датской национальной киношколе и еще в молодости привлек внимание как автор необычного, провокационного и визуально смелого кино. Широкую известность ему принесли фильмы "Элемент преступления", "Рассекая волны", "Танцующая в темноте", "Догвилль", "Меланхолия", "Нимфоманка" и "Дом, который построил Джек".

Фон Триер был одним из создателей манифеста Dogme 95, призывавшего отказаться от многих искусственных приемов кино ради большей подлинности. При этом сам он постоянно менял стиль и любил нарушать любые собственные правила.

Его фильмы часто посвящены вине, страху, жестокости, религии, депрессии и разрушительным сторонам человеческой природы. Он не раз оказывался в центре скандалов – как из-за содержания своих картин, так и из-за резких публичных высказываний.

Ларс фон Триер считается одним из ключевых режиссеров современного авторского кино. Несмотря на противоречивую репутацию, его влияние на европейский и мировой кинематограф очень велико.

Он женат вторым браком. У него четверо детей.