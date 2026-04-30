30 апреля 2026
|
последняя новость: 08:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Кинорежиссеру Ларсу фон Триеру – 70. Фотогалерея

Звезды
Авторское Кино
время публикации: 30 апреля 2026 г., 08:29 | последнее обновление: 30 апреля 2026 г., 08:29

Фото: Associated Press

Исполнилось 70 лет Ларсу фон Триеру – датскому режиссеру и сценаристу, одному из самых известных и самых спорных европейских кинематографистов современности.

Он родился в Копенгагене. Учился в Датской национальной киношколе и еще в молодости привлек внимание как автор необычного, провокационного и визуально смелого кино. Широкую известность ему принесли фильмы "Элемент преступления", "Рассекая волны", "Танцующая в темноте", "Догвилль", "Меланхолия", "Нимфоманка" и "Дом, который построил Джек".

Фон Триер был одним из создателей манифеста Dogme 95, призывавшего отказаться от многих искусственных приемов кино ради большей подлинности. При этом сам он постоянно менял стиль и любил нарушать любые собственные правила.

Его фильмы часто посвящены вине, страху, жестокости, религии, депрессии и разрушительным сторонам человеческой природы. Он не раз оказывался в центре скандалов – как из-за содержания своих картин, так и из-за резких публичных высказываний.

Ларс фон Триер считается одним из ключевых режиссеров современного авторского кино. Несмотря на противоречивую репутацию, его влияние на европейский и мировой кинематограф очень велико.

Он женат вторым браком. У него четверо детей.

2011 год
С Дэннисом Хоппером, 1991 год
2018 год
2018 год
2014 год
С актером Мэттом Диллоном, 2018 год
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 01 июля 2025

Фильмом открытия Иерусалимского кинофестиваля станет картина Триера
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 01 августа 2024

Ларс фон Триер работает над новым фильмом
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 09 марта 2017

Ларс фон Триер, в 2011 году объявленный в Каннах "персоной нон-грата" за признание в симпатиях к Гитлеру, хочет вернуться на фестиваль