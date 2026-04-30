"Позиции условного противника подавлены": Египет завершил учения на израильской границе

На северо-востоке Синайского полуострова завершились учения вооруженных сил Египта "Бадр-2026". Они проходили, в том числе, вплотную к границе Израиля, и включали в себя боевые стрельбы, что вызвало беспокойство в еврейском государстве.

Как пишет "Аль-Ахрам", основной этап проходил по сценарию, предусматривающему скоординированное применение ВВС, сухопутных войск и подразделений специального назначения: "Системы ПВО и артиллерия обеспечивали поддержку подавления позиций условного противника и мешали подводить подкрепления". Легко предположить, кто был этим "условным противником".

"Танковые и механизированные части прорвали оборону, и при поддержке вертолетов и управляемых противотанковых ракет, отражены скоординированные контратаки. Части специального назначения, в том числе десантники и коммандос, проводили высадку с воздуха и рейды на цели", – говорится в публикации.

На учениях присутствовал министр обороны Египта Ашраф Салем Захер. "Вооруженные силы продемонстрировали способность защитить страну и ее интересы в условиях регионального конфликта. Учения подтвердили готовность военных защитить Египет на всех стратегических направлениях", – сказал он.

Учения проводились с согласия Израиля – как требует мирный договор между двумя странами. Однако у жителей приграничной полосы боевые стрельбы и рев танковых моторов в сотне метров от границы взывали глубокое беспокойство, напомнив о травме 7 октября 2023 года.

Они также поднимают вопрос о стратегической внезапности, использовании учений как прикрытия для наступательной операции. Отметим, что "Бадр" – это и название плана по форсированию Суэцкого канала – первой фазы египетского вторжения во время Войны Судного дня 1973 года.