"Рами Леви" подозревается в нарушении Закона о продовольствии

Управление по защите прав потребителей и честной торговле возбудило расследование в отношении розничной сети "Рами Леви Шивук а-Шикма" по подозрению в нарушении Закона о продовольствии.

Согласно подозрению, сеть не передавала цены на десятки товаров в компьютеризированную систему ведомства, служащую базой данных для сравнения цен между розничными сетями.

Система создана на основании Закона о развитии конкуренции в продовольственном секторе от 2014 года. Согласно закону, крупные ретейлеры обязаны ежедневно публиковать цены на все товары и акционные предложения по каждому филиалу, а любое изменение цены должно отражаться в системе в течение часа с момента обновления на кассах. Данные передаются в специализированных технических файлах, которые публикуются на сайтах сетей и агрегируются в централизованных базах данных.

На их основе работают такие сервисы сравнения цен, позволяющие покупателям получать актуальную картину и сравнивать цены в режиме реального времени.

По имеющимся данным, в течение нескольких дней сеть "Рами Леви" не вносила в систему цены на десятки своих самых популярных товаров. Примечательно, что именно эти товары входят в список 103 позиций, составляющих "Израильскую корзину", запущенную две недели назад в сети Carrefour по цене на 30% ниже рыночной. Часть незадекларированных товаров стоит у "Рами Леви" дороже, чем аналоги из "корзины" Carrefour, и их отсутствие в базе данных не позволяло провести корректное сравнение цен между корзиной Леви и корзинами других сетей.