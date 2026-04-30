30 апреля 2026
|
30 апреля 2026
|
последняя новость: 10:19
Власти Канады не допустили иранцев на конгресс ФИФА

время публикации: 30 апреля 2026 г., 08:54 | последнее обновление: 30 апреля 2026 г., 08:54
Власти Канады не допустили иранцев на конгресс ФИФА
Глава Федерации футбола Ирана и два сотрудника федерации не смогли въехать в Канаду для участия в конгрессе ФИФА, сообщает USA Today со ссылкой на иранские новостные агентства.

Тадж прилетел в Торонто вместе с генеральным секретарем FFIRI Хедаятом Момбейни и его заместителем Хамедом Момени.

Им не позволили въехать в Канаду и они были отправлены обратным рейсом.

Отказ связан с тем, что Тадж ранее был офицером КСИР, признанным в Канаде террористической организацией.

Iran International сообщает, что виза, выданная ранее Таджу, была отозвана 28 апреля.

Конгресс ФИФА пройдет в Ванкувере 30 апреля.

