Власти Канады не допустили иранцев на конгресс ФИФА

Глава Федерации футбола Ирана и два сотрудника федерации не смогли въехать в Канаду для участия в конгрессе ФИФА, сообщает USA Today со ссылкой на иранские новостные агентства.

Тадж прилетел в Торонто вместе с генеральным секретарем FFIRI Хедаятом Момбейни и его заместителем Хамедом Момени.

Им не позволили въехать в Канаду и они были отправлены обратным рейсом.

Отказ связан с тем, что Тадж ранее был офицером КСИР, признанным в Канаде террористической организацией.

Iran International сообщает, что виза, выданная ранее Таджу, была отозвана 28 апреля.

Конгресс ФИФА пройдет в Ванкувере 30 апреля.