Власти Канады не допустили иранцев на конгресс ФИФА
время публикации: 30 апреля 2026 г., 08:54 | последнее обновление: 30 апреля 2026 г., 08:54
Глава Федерации футбола Ирана и два сотрудника федерации не смогли въехать в Канаду для участия в конгрессе ФИФА, сообщает USA Today со ссылкой на иранские новостные агентства.
Тадж прилетел в Торонто вместе с генеральным секретарем FFIRI Хедаятом Момбейни и его заместителем Хамедом Момени.
Им не позволили въехать в Канаду и они были отправлены обратным рейсом.
Отказ связан с тем, что Тадж ранее был офицером КСИР, признанным в Канаде террористической организацией.
Iran International сообщает, что виза, выданная ранее Таджу, была отозвана 28 апреля.
Конгресс ФИФА пройдет в Ванкувере 30 апреля.
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 апреля 2026