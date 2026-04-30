"Попутное подорожание": "Тнува" повысит цены на продукты, не контролируемые государством
время публикации: 30 апреля 2026 г., 07:50 | последнее обновление: 30 апреля 2026 г., 07:50
1 мая молочные продукты, цены на которые контролируются государством, подорожают на 1%.
На этом фоне компания "Тнува" уведомила своих клиентов в розничном и институциональном секторах об обновлении прейскуранта и на молочную продукцию, не контролируемую государством.
Новый прейскурант вступит в силу в воскресенье, 3 мая 2026 года.
Большинство молочных товаров также подорожают на 1%, цена сливочного масла вырастет более существенно.
